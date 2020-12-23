Menemen olaylarında yargılanan Esad Erbilî kimdir?

1874 yılında Irak’ın sınırları içerisinde yer alan Erbil’de dünyaya gelen Esad Erbilî küçük yaştan itibaren medrese eğitimine doğduğu bölgede başlayarak tamamladı ve genç yaşında Nakşibendî tarikatı şeyhlerinden olan Taha el-Harirî’ye intisap etti. Daha sonraları şeyhinin eğitimini bitirdi ve icazetini 28 yaşında iken aldı.

Esad Erbilî, hac ibadetini yerine getirdikten sonra İstanbul’a ilim için gitti ve selâtin camilerden olan Fatih Camii’nde edebiyat dersleri verdi. Derslerinde divan şairlerinden Hafız Şirazi’nin divanını okuttu. Daha sonraları ise devlet erkanına sohbetlerde bulundu. Sohbet verdiği devlet erkanından biri de Sultan Abdulhamid’in damadı Halil Paşa idi. Bu kimseler tarafından hürmet duyulan bir konumda olan Esad Erbilî Meclis-i Meşayih üyeliğine atandı ve daha sonradan da reisi oldu. İsteği üzerine Kelamî Dergahı’nın postnişine oturdu fakat Sultan Abdülhamid tarafından bazı nedenlerden dolayı Esad Efendi, memleketi Erbil’e gönderildi.

2. Meşrutiyet sonrası tekrardan İstanbul’a gelen Esad Efendi, daha geniş bir halka ile irşad faaliyetlerine başladı. Bu süreçte pek çok resmî vazifelerde de bulunan Esad Efendi tekke ve zaviyelerin kapatıldığı döneme kadar insanlara hak ve hakikat tebliğine devam etti.

Tekke ve zaviyelerin kapatıldığı dönemde Erenköy’de polislerin gözetimi altında bulunan evinde inzivaya çekildi. Menemen olayı yaşandığı zaman alakası olmadığı halde oğlu ile beraber Menemen’e götürüldü ve haklarında idam cezası talep edildi ve onaylandı. Fakat Esad Efendi yaşından dolayı idam edilmedi, müebbet hapis cezasına çevrildi, oğlu Mehmet Ali Efendi ise idam edildi. Esad Erbilî Efendi’ye yöneltilen suçlama nedir? İdam ile yargılanmasının ve müebbet hapisle cezalandırılmasının sebebi ne olabilir? Gibi sorular akıllarda ve halen daha netlik kazanılmış değil.

Esad Erbilî Efendi Menemen’de bir hastanede tedavi altında iken 1931 senesinde ruhunu Hakk’a teslim eder. Esad Efendinin vefatına dair zehirlendiği söylemleri de vardır.

Şeyh Esad Erbilî Efendi geriye şu eserleri bırakmıştır: Kenzü'l İrfan, Mektubat, Risale-i Esadiyye, Tevhid Risalesi Tercümesi, Fatiha-i Şerife Tercümesi, Divan