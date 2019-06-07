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Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi

07 Haziran 2019 Cuma 20:38
Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ercan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bir dönem Gaziantepspor'u çalıştıran Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:38
  1. Abdullah Ercan
  2. Menemen Belediyespor
  3. Teknik direktör

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