Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan dönemi

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaştı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ercan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Bir dönem Gaziantepspor'u çalıştıran Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapmıştı.

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