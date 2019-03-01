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Menem'e AMIA davasından beraat

"El Turco" lakaplı Arjantin'in eski devlet başkanı Carlos Saul Menem, 1994'te Yahudi Derneğine düzenlenen saldırıya ilişkin davada aklandı

01 Mart 2019 Cuma 00:05
Menem'e AMIA davasından beraat

Eski Arjantin Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılandığı davada beraat etti.

Arjantin basınında çıkan haberde, 88 yaşındaki Menem, Buenos Aires 2 Numaralı Federal Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada suçsuz bulundu. Mahkeme, saldırının soruşturmasından sorumlu ilk Federal Yargıç Juan Jose Galeano'ya 6, eski Arjantin İstihbarat Servisi Başkanı Hugo Anozorreguy'a 4 ve iki eski savcıya da 2'şer yıl hapis cezası verdi.

Hala senatör olan ve Suriye kökenli olduğu için "El Turco" lakabıyla tanınan Menem, 1989-1999 yıllarında Arjantin Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

- AMIA saldırısı

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen AMIA saldırısı 1994'te düzenlenmişti. Saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının İran istihbaratı tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.

Ülkenin önceki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, İran ile ticari ilişkilerin bozulmaması için saldırının İranlı zanlılarını aklamaya söz vermek suçuyla itham edilmiş ancak Kirchner suçlamaları reddetmişti.

Soruşturmayı yürüten eski Federal Savcı Alberto Nisman, Kirchner'ın İran ile anlaşma yaptığını ileri sürmüş ve kanıtları Kongre'ye sunacağını açıklamasının ardından evinde ölü bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:05
  1. Arjantin
  2. EL Turco
  3. Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem

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