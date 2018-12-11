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Mendi'nin darbe girişiminde derdest edilmesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin derdest edilmesine ilişkin görüntüler, örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava dosyasına girdi

11 Aralık 2018 Salı 13:48
Mendi'nin darbe girişiminde derdest edilmesi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin derdest edilmesine ilişkin görüntüler, örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava dosyasına girdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.

Mahkemenin incelenmesini istediği dijital verilere ilişkin raporlar da dava dosyasına kabul ediliyor.

Söz konusu raporlar arasında, darbe girişimi sırasında Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası sanıklar dönemin Konya Jandarma Bölge Komutanı eski tuğgeneral Timurcan Ermiş ve eski yarbay Murat Yılmaz'ın yönettiği bir grup tarafından derdest edilen Orgeneral Galip Mendi'ye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Görüntülere göre Mendi, darbe girişimi sırasında saat 20.58'de düğün için Gazi Orduevi'ne geldi.

Bir süre sonra Mendi'nin emir subayı eski yarbay Murat Yılmaz da görevli olmamasına rağmen sivil kıyafetle düğünün yapıldığı yere geliyor.

Saat 22.18 sıralarında da siyah renkli bir minibüs Gazi Orduevi'nin önüne yanaşıyor. Minibüsten inen eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş ve yanındakiler Murat Yılmaz tarafından karşılanıyor.

Mendi'yi derdest etmek için düğünün yapıldığı yere yönelen gruptakiler içeriden çıkan iki kişiyle konuştuktan sonra koşarak başka bir kapıya gidiyor.

Bir süre sonra darbecilerin geldiği siyah minibüs, Mendi'nin makam aracının hemen yanına park ediyor. Ermiş ve Yılmaz, Mendi ile makam aracına biniyorlar.

Koruma ve makam aracı ile siyah minibüs, daha sonra orduevinden ayrılıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:48
  1. Akıncı Üssü davası
  2. Derdest
  3. Galip Mendi
  4. Görüntü

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