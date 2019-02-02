Mendi'nin acı günü Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin vefat eden annesi Hanife Mendi toprağa verildi

ANKARA (AA) - Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin dün vefat eden annesi Hanife Mendi toprağa verildi. Emekli Orgeneral Mendi'nin annesi Hanife Mendi için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Hanife Mendi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.

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