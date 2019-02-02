Mendi'nin acı günü
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin vefat eden annesi Hanife Mendi toprağa verildi02 Şubat 2019 Cumartesi 17:24
ANKARA (AA) - Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin dün vefat eden annesi Hanife Mendi toprağa verildi.
Emekli Orgeneral Mendi'nin annesi Hanife Mendi için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Hanife Mendi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.
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