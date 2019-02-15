“Mendilim Kekik Kokuyor” filmini Antalya’da çekiliyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan “Mendilim Kekik Kokuyor” sinema filmi hakkında bilgiler aldı.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’da film çekimi için hazırlıklarını sürdüren Senaryo yazarı Kadir Bozkurt’u makamında kabul etti. Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan “Mendilim Kekik Kokuyor” sinema filmi için Antalya’da olduklarını belirten Kadir Bozkurt projeyi Karaloğlu’na anlattı. Yaz başında çekimlerinin tamamlanması planlanan “Mendilim Kekik Kokuyor” filminin yapımcılığını Sistem Medya Prodüksiyon Ltd. Şti. üstleniyor. Filmin yönetmenliğini Hüseyin Özden ile Hakan Kurşun yapacak. Aytaç Arman gibi Türk Sinemasının duayen isimleriyle birlikte, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların birbirinden değerli sanatçıları projede yer alıyor.

Çok geniş oyuncu kadrosu

Vali Münir Karaloğlu’na Film projesinin niteliğine daha uygun olacağı için tiyatro kökenli sanatçıları özellikle tercih ettiklerini anlatan Bozkurt, “Oyuncularımızın arasında Mehmet Çevik, Alper Kut, Şehsuvar Aktaş, Devrim Yakut, Faruk Akgören, Haldun Boysan gibi televizyon ve sinemada başarıları tescillenmiş tiyatro sanatçılarımız var. Antalya Devlet Tiyatrolarından Ali Meriç ve Selim Gürata da bizlerle birlikte. Kepez Belediye Tiyatrosunun genel sanat yönetmeni Abdullah Sürekli de ekibimizin temel direklerinden. Daha birçok önemli oyuncumuz var ve yenileriyle de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Aşk ile Savaş arasına sıkışmış iki genç

Turizm Bakanlığı tarafından maddi olarak desteklenen filmin senaryosunda, bir taraftan gencecik iki amcaoğlunun ve aşık oldukları kasabanın en güzel kızı Elif’in diğer taraftan ise Çanakkale Savaşında verilen varoluş mücadelesinin anlatıldığını aktaran Bozkurt, Kamu sponsorları arasında Kızılay ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’da var diyerek projeyi Vali Münir Karaloğlu’na özetledi.

Karaloğlu: “Sanatın sanatçının yanındayız”

Vali Münir Karoloğlu da, Çanakkale Savaşı’nın tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, kahraman ecdadımızın, bu savaşta vatanımızı savunmak için büyük bir kararlılık, cesaret ve fedakarlık gösterdiğini anlattı. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmamız, onlara borçlu olduğumuzu hissederek yaşamamız gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu, Çanakkale Savaşı’nı konu edinen bu filmin milletimizin hafızası ve gönlünde önemli bir yer tutabileceğini ifade etti. Milletimizin vicdanına seslenen, tarihi ve kültürel değerlerimizi, hatırlatan, yansıtan tüm sanat projelerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, sanatın toplumların derin kimliğini oluşturan en önemli araçlardan biri olduğuna da değindi.

Karaloğlu’dan düğmeli evler önerisi

Senaryoyu beğendiğini aktaran Vali Karaloğlu, Antalya’lıların da Çanakkale Savaşına katıldığını ve 1040 Antalyalının Çanakkale’de şehit olduğunu hatırlattı. Film projesine Antalya’nın da dahil olmasını arzuladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Film çekimi için, 800 yıllık düğmeli evleriyle Akseki’nin Sarıhacılar Köyü’nü düşünebilirsiniz. Gerçekten eşsiz bir yer hem tarihi hem de doğal güzelliğe sahip bir yer. Ziyaretçilerine huzur veriyor. Filminizi burada çekebilirsiniz. Eminim ki izleyicilerinizin de çok hoşuna gidecektir” dedi.

İlk çekim gününün 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında olacağını açıklayan Bozkurt, Tarihi bir günde tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen Antalyalıları Sarıhacılar’da oluşturacakları sete davet etti.