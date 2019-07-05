0553 313 94 23

Menderes’te temizlik hareketi

İzmir’in Menderes ilçesinde, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda tüm alanların temizlik ve bakımları gerçekleştiriliyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Menderes’te temizlik hareketi

İzmir’in Menderes ilçesinde, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda tüm alanların temizlik ve bakımları gerçekleştiriliyor.


Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hummalı bir temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava kararıncaya kadar devam ediyor.


Ekipler tarafından haftanın 7 günü gerçekleşen çalışmalarda, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar olan; park, bahçe, piknik ve mesire alanlarında budama, ot temizliği ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaz aylarının gelmesiyle nüfusun arttığı; Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’de de ekipler, hem sahilde hem de sahil çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes’imiz genelinde başlattığımız temizlik hareketiyle vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere tüm alanlarda temizlik ve bakım işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu güzel ilçemizde ekiplerimizin hummalı çalışmaları sürüyor. Planlı ve programlı şekilde gerçekleşen çalışmalar ile ilçemizin dört bir noktasına hizmetimizi sunuyoruz. Çevremizi ve doğamızı korumaya, güzelleştirmeye ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı
    1. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    2. Osmangazi yollarına makyaj
    3. Antalyaspor'da transfer
    4. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    5. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    6. İlk hac kafilesi Medine’de
    7. Mısırla sofralara lezzet katacak
    8. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    9. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    10. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    11. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    12. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    13. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    14. Başkent’te terör örgütüne darbe
    15. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    16. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    17. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    18. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    19. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    20. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    21. Kur’an okumada yarıştılar
    22. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    23. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    24. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    25. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    26. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    27. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    28. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    29. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    30. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"