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Menderes’te, 10. kez halk dansları coşkusu yaşanacak

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından düzenlenecek 10.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
Menderes’te, 10. kez halk dansları coşkusu yaşanacak

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından düzenlenecek 10. Halk Dansları Gecesi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.


Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek 10. Halk Dansları Gecesi için geri sayım başladı. 10 Haziran 2019 Pazartesi günü Raks-ı Anadolu adıyla Menderes Belediyesi Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek gecede, Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik Spor Kulübü Derneği Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin farklı bölgelerinin yöresel danslarını izleyicilere sunacak.


7 ile 45 yaş arasında 200 öğrencinin bir yıl süre ile aldığı eğitimlerin ardından sunacakları gösteride, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 halk oyunu sergilenecek. Kültür mozaiğinin yaşanacağı gece renkli görüntülere sahne olacak.


Halk Dansları Gecesi’nin 10’ucusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bir yıl boyunca özveri ile çalışarak bu geceye hazırlanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde ülkemizin dört bir yanında ki halk danslarını sahneleyecekler. Bu keyifli ve güzel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
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