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Menderes’in yollarında hummalı çalışma

İzmir’de, Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları ile ilçenin bozuk yolları kullanışlı hale getiriliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
Menderes’in yollarında hummalı çalışma

İzmir’de, Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları ile ilçenin bozuk yolları kullanışlı hale getiriliyor.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın göreve seçilmesinin ardından geçen 100 gün içerisinde, kentteki yollar belediye ekipleri tarafından yeniden düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarla, hem ilçe merkezindeki yollarda hem de ova yollarında önemli çalışmalar yapıldı.


Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından program dahilinde sürdürülen çalışmalarla; 11 bin 885 metrekare parke taş, bin 664 metre bordür döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışmayla da 20 kilometre yol asfaltlandı, 7 bin metrekare alan kilit parke ile kaplandı. Üretim yollarında ise 50 bin metrekare sathi kaplaması yapıldı.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Menderes Belediyesi olarak ilçemizin tüm yollarında başlattığımız çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren yollarımızın yapımını ve bakımını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile 100 günde önemli işlere imza attık. Hem ilçe merkezimiz hem de köy yollarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Plan ve program dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin bozuk yollarını kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
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