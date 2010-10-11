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Menderes'in makam aracı Bursa’da

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından merhum Adnan Menderes'in 1956 model makam aracı, Bursa'da bir oto yıkamacı tarafından kullanılıyor

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Menderes'in makam aracı Bursa’da

Dedesinin 1972 yılında satın aldığı aracı bir süre önce kendisine hediye ettiğini belirten Hakan Kurumahmutoğlu, Menderes'in makam otomobiline gözü gibi baktığını anlatarak, “Bu otomobile sahip olmak gurur vericidir” dedi. Bursalı bir oto yıkama firmasında bulunan makam aracının, geçen zaman diliminde yıprandığı gözlendi. Otomobilin sahibi 24 yaşındaki Hakan Kurumahmutoğlu, makam aracının dedesi Emrullah Kurumahmutoğlu tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi. Ankara'dan 1972'de satın aldığı makam aracının 2004 yılına kadar dedesinin kullandığını dile getiren Kurumahmutoğlu, otomobilin merhum Başbakan Adnan Menderes'e ait olduğunu küçüklükten beri bildiğini ifade etti. Küçüklüğünde hep bu araca sahip olmayı hayal ettiğini kaydeden Kurumahmutoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli Başbakanlarından olan Adnan Menderes'in bir dönem kullandığı makam aracına sahip olmak gurur verici. Dedem bunu yıllarca Samsun'da kullandı. Geçtiğimiz günlerde bana hediye etti. Başbakan’ın bir zamanlar kullandığı aracın sahibi olduğuma bir süre inanamadım. Benim için çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:15
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