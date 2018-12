Menderes’in hatırasına sahip çıktık

Ankara’dan ANA uçağıyla İzmir’e giden Başbakan Erdoğan; Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’la birlikte Aydın’a gelen helikopterle gitti.



9 TESİSİN TOPLU AÇILIŞINI YAPTI



Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yurt genelinde yapımı tamamlanan 9 tesis için Çine'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan; Çine, Denizli, Hatay, Adana, İzmir, Çankırı, Konya ve Afyon'daki tesislerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 9 büyük tesisisin açılışından dolayı çok heyecanlı olduğunu, Aydın'da bir dizi açılış yaptıkları törende Çine Barajı için 10 Ekim 2010 tarihini verdiklerini hatırlatan Başbakan Erdoğan, verdikleri sözü yerine getirmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti.



OSMANLI’NIN DOMANİÇ’TEN ÇIKIŞI GİBİ



Açılışa katılan Aydınlılara “Sevgili kardeşlerim” diye hitap eden Başbakan Erdoğan, muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, “Burada bir şeye değinmeden yapamayacağım, zira dertliyim, bu dertliliğimi sizinle paylaşmayacağım da kiminle paylaşacağım? Bazı siyasi liderler, ‘Başbakan 4. defa gitti, aynı tesisin açılışını yaptı’ gibi ifadelerle iftira atıyor. Acaba Çine Barajı için kaçıncı defa açılışını yaptığımızı söyleyecekler, merak ediyorum. Baktım ki onların peşine katılanlar, sivil toplum kuruluşu liderleri, ideolize olmuşlar, onlar da ‘Başbakan 4, 5, 6, 7. defa devletin kurumlarındaki memurlarını oraya toplayarak açılış yapıyor’ dediler. Bugün helikopterle intikal ederken, yaklaşık 7-8, 10 kilometre yolu yürüyerek gelen vatandaşlarımı gördüm, acaba benim bu vatandaşlarım, bu tatil gününde 7-8 kilometrelik yolu yaya yürüyerek neden geliyorlar? Halbuki eğlenebilirlerdi ama benim aklıma ne geldi biliyor musunuz?.. Yanımdaki Bakan arkadaşlarıma da söyledim, bana Osmanlı'nın Domaniç’ten çıkışını hatırlattı” dedi.



58 BİN HEKTARLIK ALANDA SULU TARIMA GEÇİLECEK



Halkın bir sevdanın uğruna bunu yaptığını, yıllar yılı suya hasret kalmış topraklar gibi hasretle beklediğini, şimdi bu taşkınlara son verecek, çatlak topraklara hayat suyu olacak bu barajları yapmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Erdoğan, açılışı yapılan eserlerle, 58 bin hektar alanın sulu tarıma geçeceğini, 14 bin hektarlık alanın rehabilite edildiğini, 74 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini, 9 bin hektar alanın taşkınlardan korunduğunu, yıllık 118 milyon kilovat/saat enerji üretiminin başlayacağını ve tüm tesislerin maliyetinin 2 milyar 338 milyon lira olduğunu kaydetti.



141 YILLIK HAYÂLİ GERÇEKLEŞTİRMEK



Başbakan Erdoğan, Menderes'in Yassıada'dayken yakınlarına “Hayırlısıyla şuradan bir kurtulayım, memlekete döneceğim, oturacağım Çine Çayı’nın kenarına, söğüt ağaçlarının yüzümde dolanmasının bana getireceği saadetle yetineceğim, hiçbir şeye karışmayacağım” dediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef geri dönemedi. Çine Çayı’nın kenarında, söğüt dallarının altında huzurla oturamadı. Biz onun hatırasına sahip çıkıyoruz ve Çine Barajı'nın adını ‘Çine Adnan Menderes Barajı’ koyuyoruz. Bu büyük hayâli, 141 yıllık hayâli gerçekleştirmek, Çine suyuna bu güzel gerdanlığı takmak, hamdolsun bizlere nasip oldu.”



“BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOK SİYASETİ İNSAN İÇİN YAPIYORUZ”



Başbakan Erdoğan, Çine Adnan Menderes Barajı'nın 9 bin hektar alanı taşkından koruyacağını, yılda 110 milyon kilovatsaat enerji üreterek, enerji noktasında da katkı sağlayacağını kaydetti. Aydınlı çiftçilerin bu baraj sayesinde yılda 2-3 hasat yapacaklarını, alın terinin karşılığını bulacağını belirten Erdoğan, barajın yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağlayacağını, yıllık 75 milyon liralık taşkın zararlarının önüne geçeceğini bildirdi. Aydın'a daha önce yine büyük eserler kazandırdıklarını, ildeki 35 bin 609 hektar araziyi suyla buluşturduklarını dile getirdi. “Siyaset hizmet sanatıdır. Siyaset, hiçbir ayrım yapmadan doğuyu batıdan, kuzeyi güneyden ayırmadan, her bir vatandaşa hizmet üretme, eser üretme sanatıdır. Bizde ayrım yok, bunu biz her zaman açık net ortaya koyduk. 8 yıldır 81 vilayetimizin tamamına her bir ilimize, ilçemize, köylümüze yaylalara kadar hizmet götürmenin amacında olduk” diyen Başbakan Erdoğan, KÖYDES ve BELDES projelerini örnek gösterdi. Partizanlığın Türkiye’ye çok şey kaybettirdiğini ifade eden Erdoğan, “Bizim kitabımızda ayrımcılık yok. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Eğer biz o projeyi hızlandırıp devam ettirmeseydik, yılan hikayesine dönerdi” dedi. Erdoğan; sosyal devlet olmanın, yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmenin bu olduğunu vurguladı.



‘İYİ Kİ FARK EDEMİYORLAR! YOKSA BU BARAJI DA DANIŞTAY’A GÖTÜRÜRLERDİ’



Eskilerin, “Görmeye göz gerek, sezmeye öz gerek” sözünü kullanan Erdoğan, muhalefeti eleştirirken şunları söyledi: “Gittikleri illerde onları TOKİ’nin modern konutları karşılıyor, okulları, tesisleri görüyorlar ama bütün o hizmetlerin bu dönemde inşaa edildiğini görmüyorlar. Havaalanını kullanıyorlar, devasa ulaşım projelerini hep birlikte görüyorlar ama onların nasıl başladığını, kimler tarafından inşaa edildiğini anlamak istemiyorlar. Bu ülkenin eski halini bilmedikleri için de yeninin kıymetini bilmiyorlar. İyi ki fark etmiyorlar. Zira Anadolu’daki, Trakya’daki şu devasa eserleri fark etseler, alır onları da Anayasa Mahkemesi’ne, Danıştay’a götürürlerdi. Eğer görebilseler şu barajları, sulama kanallarını, Danıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne götürürler.”