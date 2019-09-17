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Menderes’e rahmet darbecilere lânet!

27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilmiş skandal bir yargılamanın ardından da 17 Eylül 1961’de idam edilen merhum Menderes ve arkadaşları rahmet ile yâd edilirken, darbeye göz yuman CHP ile İsmet İnönü’ye, “Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur sayın Paşam” diyen Cemal Gürsel yönetimindeki cuntacı zihniyet lanetle anılıyor.

17 Eylül 2019 Salı 09:50
Menderes’e rahmet darbecilere lânet!

 Haber Merkezi 

1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelerek tek parti dönemine son veren halkın adamı Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilmiş skandal bir yargılamanın ardından da 17 Eylül 1961’de idam edilmişti. Merhum Menderes ve arkadaşları rahmet ile yâd edilirken, darbeye göz yuman CHP ile İsmet İnönü’ye, “Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur sayın Paşam” diyen Cemal Gürsel yönetimindeki cuntacı zihniyet lanetle anılıyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 58’inci yılında hem Topkapı’daki Anıt Mezar’da hem de memleketinde rahmetle anılacak. Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, millet iradesini yok sayan darbecileri de binlerce kez lânetliyorum” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:50
  1. Merhum Başbakan Adnan Menderes
  2. Topkapı
  3. Anıt Mezar
  4. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
  5. Fatin Rüştü Zorlu
  6. Hasan Polatkan
  7. 1950 seçimleri
  8. Adnan Menderes
  9. 27 Mayıs 1960 darbesi
  10. İsmet İnönü
  11. Cemal Gürsel
  12. Merhum Menderes
  13. tek parti dönemi

YORUM YAZ

  • Gaye Gaye 51 dk önce
    Aynı şeyi şimdi de reise yapmak istiyorlar ama ALLAH fırsat vermesin dinsiz amerika nın şe..fsiz kuklası CHP ye
  • şenerşener56 dk önce
    siz rahmet anın devam edin

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