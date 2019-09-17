Menderes’e rahmet darbecilere lânet!

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1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelerek tek parti dönemine son veren halkın adamı Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilmiş skandal bir yargılamanın ardından da 17 Eylül 1961’de idam edilmişti. Merhum Menderes ve arkadaşları rahmet ile yâd edilirken, darbeye göz yuman CHP ile İsmet İnönü’ye, “Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur sayın Paşam” diyen Cemal Gürsel yönetimindeki cuntacı zihniyet lanetle anılıyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 58’inci yılında hem Topkapı’daki Anıt Mezar’da hem de memleketinde rahmetle anılacak. Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, millet iradesini yok sayan darbecileri de binlerce kez lânetliyorum” dedi.