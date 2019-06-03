Menderes sahillerine mavi bayrak

Menderes’e bağlı Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı mavi bayrak alarak Ege Bölgesinin en temiz plajları arasında yer aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) Türkiye’deki plajlarda her yıl sürekli olarak yaptığı denetimleri Menderes’te de gerçekleşti. Yapılan çalışmalar sonunda Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı Ege Bölgesinin en temiz plajları arasında yer aldı. Kriterler yerine getirilmediği için geçen yıl indirilen mavi bayraklar yeniden sahillerde yerini alırken 2019 yılının ilk mavi bayrakları da oldu.

Başkana Kayalar göndere çekti

Sahil bölgesinde yapılan çalışmaları denetleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, mavi bayrak almaya hak kazanan plajlarda da mavi bayrağı göndere çekti. Sahil bölgesindeki vatandaşlar ve tatilcilerle de bir araya gelen Başkan Kayalar’a vatandaşlar mavi bayrak nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

En temiz plajlar

Türkiye’nin sayılı plajları arasında Menderes sahillerinin yer aldığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "43 kilometrelik sahil şeridimizde bulunan mavi bayraklarımızdan Gümüldür sahilimizdeki bayrak hariç diğerleri geçen yıl kriterlerin yerine getirilmemesinden dolayı indirilmişti. Göreve geldiğimiz andan itibaren yapmış olduğumuz çalışmalar ile yeniden mavi bayraklarımızı almaya hak kazandık. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından gerçekleşen denetimlerin ve yapılan ölçümlerin ardından plajlarımız mavi bayrağa kavuştu. Sezonun ilk mavi bayrağını alan ilçe olmanın gururunu yaşarken Gümüldür, Orta Mahalle ve Çukuraltı Mahallesi halk plajlarımızı yeniden Ege Bölgesinin en temiz plajları arasına taşıdık” dedi.

Mavi bayrak nasıl alınır?

Çevre yönetimi kriterleri, güvenlikle ilgili kriterler ve sağlıkla ilgili temel kriterleri sağlayan plajlara mavi bayrak verilmesine onay veriliyor. Verilen mavi bayrak belgesinin ardından Türk ve yabancı yetkililer, kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine yerinde yaptıkları denetimlerle karar veriyor. Son olarak plajdaki sancağa mavi bayrak çekilmesi töreniyle de süreç tamamlanmış oluyor. Dünya geneline bakıldığında mavi bayrak uygulamasında Türkiye; İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.