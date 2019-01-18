Menderes Nehri'ne düşen kişinin kaybolması Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 gün önce Menderes Nehri'ne düşen Tuncay Asar'ı arama çalışmaları devam ediyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Menderes Nehri'ne düşerek kaybolan 60 yaşındaki Tuncay Asar'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Nehrin Yazırlı Mahallesi'nden geçen bölümünde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşen Asar'ı, arama çalışmaları devam ediyor. Henüz Tuncay Asar'ın izine rastlayamayan ekipler, 15 kilometrelik bir alanı taradı. Muğla Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri de dahil oldu. Ekiplerin arama çalışmaları halen devam ediyor. Menderes Nehri kenarındaki bir restoranda yemek yiyen Tuncay Asar, 13 Ocak'ta su kenarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek nehre düşmüş, akıntıya kapılarak kaybolan Asar'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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