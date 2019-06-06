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Menderes kitaplarla doldu taştı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın çağrısı ile tebrik için gelenlerin getirdiği kitapların sayısı 5 bini geçti.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:27
Menderes kitaplarla doldu taştı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın çağrısı ile tebrik için gelenlerin getirdiği kitapların sayısı 5 bini geçti.


Yüzde 55,66 oy oranı ile Menderes Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kayalar’ın ‘Tebrik için çiçek yerine kitap bağışlayın’ çağrısı yanıt buldu. Başkan Kayalar’a ziyarete gelen vatandaşların getirdiği kitapların sayısı 5 bini aştı.


8 Nisan tarihinde mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başlayan Başkan Kayalar’a her gün tebrik için gelen yüzlerce kişinin getirdiği kitaplar için makam odasında ayrı bir köşe oluşturuldu. Kitap köşesinde toplanan tüm kitaplar her hafta sonu belediye kütüphanesine götürülüyor.



Vatandaşlara teşekkür


Gelen kitaplar için vatandaşlara teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Belediye başkanı seçildikten sonra tebrik ziyaretine gelen hemşehrilerimizin kitap hediyeleri beni çok mutlu etti. Yapmış olduğumuz çağrıyla her gün yüzlerce kitap gelmeye devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim” dedi.



Sokak kütüphanesi kurulacak


Gelen kitapların belediye kütüphanesinde kayıt altına alındığını kaydeden Başkan Kayalar, “Seçim vaatlerimizden birisi de sokak kütüphanesi kurmaktı. Menderes’te gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Kuracağımız sokak kütüphanesi de bunun en güzel örneği olacak. Sokak kütüphanemiz onların hediye ettiği kitaplardan oluşacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:27
  1. kitap

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