Menderes Akdağ, yeni kitabını Forum Aydın’da imzalayacak Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Menderes Akdağ’ı misafir edecek.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Menderes Akdağ’ı misafir edecek. Akdağ’ın “Kitleleri Harekete Geçirme Silahı İletişim Sosyolojisi” isimli yeni kitabını imzalayacağı etkinlik 30 Mart Cumartesi günü Forum Aydın Zeytin Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Forum Aydın, 30 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te Menderes Akdağ’ın imza günü etkinliğine ev sahipliği yapacak. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Akdağ, “Kitleleri Harekete Geçirme Silahı İletişim Sosyolojisi” isimli yeni kitabını Forum Aydın ziyaretçileri için imzalayacak.

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