Memurun hesabına maaş diye yanlışlıkla 500 bin dolar yatırdılar

Avustralya'da bir kamu çalışanının hesabına, 5 bin yerine 500 bin dolar ödendi. Kamu çalışanı parayı iade etti.

İLK HATA DEĞİL

Avustralya'daki bir çalışana yanlışlıkla 500 bin Avustralya doları maaş ödendiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kamu çalışanı parayı iade etti.

Sabah'ın haberine göre, ayrıca bunun Northern Territory'nin yaptığı ilk hata olmadığı açıklandı. Daha önce de 743 çalışana fazla maaş verildiği biliniyor.

Ocak ayından bu yana yaşanan yanlışlıkla fazla maaş ödeme olayları sonucu 767 bin Avustralya dolarının hala geri gönderilmediği öğrenildi.