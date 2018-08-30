Memurun hesabına maaş diye yanlışlıkla 500 bin dolar yatırdılar
Avustralya'da bir şirket, 5 bin dolar maaş alan çalışanının hesabına yanlışlıkla 500 bin dolar yatırdı.30 Ağustos 2018 Perşembe 12:45
Avustralya'da bir kamu çalışanının hesabına, 5 bin yerine 500 bin dolar ödendi. Kamu çalışanı parayı iade etti.
İLK HATA DEĞİL
Avustralya'daki bir çalışana yanlışlıkla 500 bin Avustralya doları maaş ödendiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kamu çalışanı parayı iade etti.
Sabah'ın haberine göre, ayrıca bunun Northern Territory'nin yaptığı ilk hata olmadığı açıklandı. Daha önce de 743 çalışana fazla maaş verildiği biliniyor.
Ocak ayından bu yana yaşanan yanlışlıkla fazla maaş ödeme olayları sonucu 767 bin Avustralya dolarının hala geri gönderilmediği öğrenildi.
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