Memurluğa atanan gençlere “İş Hayatına Uyum” semineri

Elazığ’da devlet memurluğuna atamaları yapılan ‘Koruma ve Bakım’ altındaki 17 kişiye "İş Hayatına Uyum" semineri verildi.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bakım Sonrası Rehberlik birimi tarafından, memurluğa ataması yapılan 17 genç için‘İş Hayatına Uyum" semineri düzenlendi. Kurumda görevli meslek elamanları tarafından verilen seminerin amacının devlet memurluğundan ayrılma risklerini engellemek, yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak olduğu aktarıldı.

Seminerde konuşan İl Müdürü Suat Kenç," Devletimiz sizleri kendi evladı gibi sayıp büyütüp bu gün de sizlere iş imkanı verdiler. Siz değerli gençlerden ricam çalışacağınız kurumlarda devletimize, bayrağımıza ve örf adetlerine bağlıtopluma rol model olan birer birey olmanızdır"dedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hakkında bilgi veren Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurtise, protokol ve görgü kuralları, etkili iletişim, beden dili, insan ilişkileri,öfke kontrolü, stres ve stresle baş etme yolları hakkında gençlere detaylı bilgi aktardı.

Çocuk Evleri Sitesi Evleri Müdürü Şahabettin Can’da, bütçe yönetimi, bilinçsiz para harcama, kredi kartı kullanımı ve kefil olmanın doğuracağı sonuçlar hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.