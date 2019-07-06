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Memurların yüzde 66,79'u sendikalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor- Memur-Sen, 1 milyon 19 bin 853 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, bunu 413 bin 339 üye ile Türkiye Kamu-Sen ve 137 bin 606 üye ile KESK izledi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
Memurların yüzde 66,79'u sendikalı

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurdan 1 milyon 702 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstatistiklere göre, Türkiye'deki toplam 2 milyon 549 bin 94 memurun 1 milyon 702 bin 644'ü bir sendikaya üye. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 67,65 olan olan memurların sendikalaşma oranının yüzde 66,79'a gerilediği belirlendi.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 784 bin 472 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 433 bin 787, Türk-Eğitim-Sen'in 207 bin 256 ve Eğitim Sen'in 77 bin 818 üyesi bulunuyor.

Bunu, 378 bin 874 sendikalı üye sayısıyla "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolu takip etti. Bu hizmet kolunda ise Sağlık-Sen'in 251 bin 572, Türk-Sağlık-Sen'in 97 bin 194 ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) 20 bin 374 üyesi bulunuyor.

Kayıtlarda, "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunda 73 bin 685'inin Büro Memur-Sen ve 42 bin 285'inin Türk Büro-Sen üyesi olduğu yer aldı.

- Üye sayısı 15'in altında kalan sendikalar

Türkiye genelinde 1 milyon 702 bin 644 örgütlü memurun üye olduğu sendikalardan 14'ünün üye sayısı ise 15'in altında kaldı.

"Büro Bankacılık ve Sigortacılık" hizmet kolunda faaliyet gösteren bağımsız sendika Eksen Büro Bir Sen'in 14 ve Çağdaş ve Bağımsız Memurlar Sendikasının (ÇABAM-SEN) 3, "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" kolunda faaliyet gösteren bağımsız sendikalar Eğitim Çalışanları Sendikasının (EÇSEN) 1, Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikasının (BİLGEÇ) 13, Demokratik Eğitim-Sen'in 10 ve Diriliş Eğitim-Sen'in 2, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolunda bağımsız sendikalar Hizmet, Sağlık-Sen'in 12, HAS Sağlık-Sen'in 5, "Yerel Yönetim Hizmetleri" kolunda bağımsız sendika BİL-SEN'in 8, "Kültür ve Sanat Hizmetleri" kolunda Bağımsız Kültür Sanat-Sen'in 13, Kültür Hak-Sen'in 4, Şehit Gazi-Sen-Kültür'ün 11, "Bayındır, İnşaat ve Kültür Hizmetleri" kolunda AFAD HAK-SEN'in 13, bağımsız sendika YURT İMAR-SEN'in 11, "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda Enerji- Hak-Sen'in 10 üyesi bulunuyor.

- Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon

Memur-Sen 1 milyon 19 bin 853 üye ile ilk sırada yer alırken, bunu 413 bin 339 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 137 bin 606 üye ile KESK izledi.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonunun (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) 67 bin 273, Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Tüm Memur-Sen) 7 bin 129, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonunun (Çalışan-Sen) 4 bin 567, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunun (BASK) 4 bin 88, Hak-Sen'in 3 bin 142, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun (Anadolu-Sen) 719 ve bağımsız sendikaların ise 41 bin 644 üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
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