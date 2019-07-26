0553 313 94 23

Memurlara eğitim semineri

Samsun’un Çarşamba ilçesinde memurlara yönelik ilgili yönetmelik ve kanunlar hakkında eğitim semineri verildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:45
Memurlara eğitim semineri

Samsun’un Çarşamba ilçesinde memurlara yönelik ilgili yönetmelik ve kanunlar hakkında eğitim semineri verildi.


Çarşamba ilçesi Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2 gün süren seminerde memurlara çeşitli yönetmelik ve kanunların uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, daire amirleri, memurlar ve belediye personellerinin katıldığı eğitim seminerinde İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar, Türkiye’nin idari yapısı ve mülki idare amiri ve belediye ilişkisi hakkında konuşmacı olarak bilgiler verdi. Ardından Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Yayla, meslek etiği, insan hakları konularında bilgilendirme yaptı.


İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir ise belediye zabıtasının görev ve yetkileri, Kabahatler Kanunu ve uygulamaları, pazar yerleri hakkında yönetmeliği ve uygulaması hakkında belediye ve kamu personeline bilgi aktardı.


Seminere katılan İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Her biri alanında çok değerli olan ilim adamlarımızın kamu personelimize verdiği eğitimin çok verimli olacağına inanıyorum. İlçemizin kamu personelini bilgilendirecek değerli katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı iki günlük eğitim programı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:45
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi, "barış bildirisi" olarak adlandırılan metne imza atan akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.
    1. Anayasa Mahkemesi, "barış bildirisi"..
    2. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin..
    3. Bünyan’da Minik Eller İş Başında
    4. Milletvekili Metin İlhan: “Petlas..
    5. İskelede balık avı
    6. Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali,..
    7. Endonezya'da yanardağ patlaması
    8. Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık..
    9. Avanos’ta uyuşturucudan 2 şüpheli..
    10. "Lige en hazır şekilde gireceğiz"
    11. Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayata..
    12. Niğde Tarıma Dayalı OSB için yer..
    13. Hangi meyve kilo yapar hangi meyve..
    14. Başkan Çelik: “AFAD-SEN olarak toplu..
    15. Seçer: “Mersin’e raylı sistemi en kısa..
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. SUBÜ, öğrenciye yapay zeka kodlama..
    18. Emin Pazarcı, Hakan Atilla'nın..
    19. Bozdoğan: "Tarsus’un değerlerine sahip..
    20. Memurlara eğitim semineri
    21. TAYSAD'dan "Bilgi Teknolojileri..
    22. Mesane kanseri nedir? Mesane kanserine..
    23. Fındık üreticileri fiyattan memnun
    24. Eskinazi’den faiz indirimi..
    25. Pakistanlılar çöplerini "balıklara"..
    26. 2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden..
    27. İzmir’de 44 FETÖ şüphelisi adliyede
    28. (Özel) Beylikdüzü’nde, pompalı..
    29. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği..
    30. Kocaali’de 12 mahalleye asfalt
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!