Memurlara eğitim semineri

Samsun’un Çarşamba ilçesinde memurlara yönelik ilgili yönetmelik ve kanunlar hakkında eğitim semineri verildi.

Çarşamba ilçesi Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2 gün süren seminerde memurlara çeşitli yönetmelik ve kanunların uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, daire amirleri, memurlar ve belediye personellerinin katıldığı eğitim seminerinde İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar, Türkiye’nin idari yapısı ve mülki idare amiri ve belediye ilişkisi hakkında konuşmacı olarak bilgiler verdi. Ardından Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Yayla, meslek etiği, insan hakları konularında bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir ise belediye zabıtasının görev ve yetkileri, Kabahatler Kanunu ve uygulamaları, pazar yerleri hakkında yönetmeliği ve uygulaması hakkında belediye ve kamu personeline bilgi aktardı.

Seminere katılan İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Her biri alanında çok değerli olan ilim adamlarımızın kamu personelimize verdiği eğitimin çok verimli olacağına inanıyorum. İlçemizin kamu personelini bilgilendirecek değerli katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı iki günlük eğitim programı olmasını temenni ediyorum” dedi.