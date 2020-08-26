Memurlar net tematik yayın yapan kuruluşlardan biri arasında yer alıyor. Memurlar net memurları yakından ilgilendiren haberlerin yanı sıra sınavlara yönelik pek çok bilgi yayınlıyor. Peki, Memurlar net’e nasıl üye olunur?

Memurlar net kimin?

Memurlar net kullanıcıları sitenin sahibinin kim olduğunu merak ediyor. 1999 yılında açılan sitenin sahibi MN Yazılım A.Ş’dir.

Memurlar net üye ol | Memurlar net giriş yap

Memurlar net internet sitesi pek çok haber sitesinde olduğu gibi üyelik şansı sunuyor. Böylelikle üyeler haberlere çok daha hızlı erişebiliyor. Memurlar net internet sitesinin sağ üst köşesinde üye ol kısmına tıklayıp adımları takip ederek üye olabilirsiniz.

Memurlar net forum

Memurlar yaşadıkları sorunları ya da konu hakkındaki bilgileri meslektaşlarıyla Memurlar net forumundan paylaşabiliyor. Memurlar net’e üye olanlar “forum.memurlar.net/default.aspx” adresinden forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

Memurlar net son dakika

Memurlar net yalnızca memurlara ilişkin haberleri vermiyor. Söz konusu internet sitesi son dakika haberlerine de yer veriyor.

Memurlar net ilan

Memur iş ilanlarını ulaşmak isteyenler sık sık internette memur alımı | memur iş ilanları konularını araştırıyor. Memurlar net okuyucularına pek çok güncel memur alımı ilanlarını yayınlıyor.

Memurlar net uygulama indir

Memurlar net haberlerine hızla erişim sağlamak isteyenler söz konusu sitenin bir uygulamanın olup olmadığını merak ediyor. Memurlar net uygulamasına Play Store ya da App Store’den ulaşmanız mümkün.

Memurlar net Facebook

Haber sitelerinden ziyade milyonlarca kişi sosyal medya hesapları üzerinden gündemi takip ediyor. Bu sebeple memurlar net facebook üzerinden yayınladığı haberlerle de dikkat çekiyor. Memurlar net’in resmi facebook sayfası @memurlarnet ismiyle ulaşabilirsiniz.

Memurlar net Twitter

İnternette haber paylaşımının en hızlı olduğu yerlerden biri ise Twitter. Özellikle gençler son dakika haberlerini Twitter üzerinden takip ediyor. Memurlar net haserlerine Twitter üzerinden ulaşmanız mümkün.

Memurlar net maaş hesaplama

Memurlar net üzerinden pek çok kişi maaş hesaplama işinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Memurlar net maaş sekmesinde memur maaşı, sözleşmeli maaşı, memur emekli maaşı, muhtar maaşı, belediye başkanı maaşı gibi pek çok hesaplama yapılıyor.

Memurlar net WhatsApp ihbar hattı

Memurlar net haber önerileri ve resmi yazı paylaşımları için okuyucularının kendilerine ulaşması için bir ihbar hattı bulunduruyor. Memurlar net'e ihbar hattı numarası ise şöyle: 0532 540 05 90

Memurlar net sınav

Memurlar net sınavlara hazırlanan memurlar için soru, deneme sınavları gibi hizmetler veriyor. Söz konusu deneme sınavları ise belirli ücretlerle satılıyor.

Memurlar net soru cevap

Memurlar çalışma hayatları, emeklilikleri gibi akıllarına takılan pek çok sorunun yanıtı araştırıyor. Memurlar.net soru cevap bölümünde memurların akıllarına takılan soruları cevaplıyor.

Memurlar net becayiş | Becayiş ilanları

Becayiş'in kelime anlamı şöyle: aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin anlaşarak bulundukları kenti karşılıklı olarak değiştirmeleri.

Memurlar net'te becayiş isimli bir sayfa yer alıyor. Bu sayfada memurlar ilan vererek aynı kurum ve pozisyonda çalışan farklı şehirlerdeki kişilerle irtibat kurmaya çalışıyor. Böylelikle memurlar arasında becayiş işlemi yapılabiliyor.