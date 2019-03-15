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Memurlar korosundan muhteşem konser

Bitlis’te tamamı memurlardan oluşturulan koro, verdiği konserlerle adeta profesyonellere taş çıkartıyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:55
Memurlar korosundan muhteşem konser

Bitlis’te tamamı memurlardan oluşturulan koro, verdiği konserlerle adeta profesyonellere taş çıkartıyor.


İlk olarak Türk Halk Müziği, ikincisi olarak ise Türk Sanat Müziği konseri veren koroda; askerinden mühendisine, öğretmeninden katibine kadar birçok memur var. Bitlis Kültür Merkezinde düzenledikleri konserle dinleyicilere müzik ziyafeti sunan koro, ilerleyen zamanlarda farklı konseptlerle tekrar izleyici karşına çıkmayı hedefliyor.


Koronun şefi olan Nurullah Eren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Güley Güner, fikrin Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan’dan çıktığını söyledi. Güner, “Güzel bir etkinlik ve de güzel bir çalışma oldu. Daha önce haziran ayında Türk Halk Müziği konserimizi verdik. Şimdi ise konsept değişikliği yapıp Türk Sanat Müziği konserimizi verdik. Arkadaşlarımız çok istekli, çok gönüllü. Tamamen işlerinden çıktılar, fedakarlık yaptılar. Akşam sabah demeden, hep beraber çalıştık. İnşallah beğenilen bir konser olmuştur” dedi.


Bitlis’te ilk kez böyle bir topluluğun söz konusu olduğunu ifade eden Güner, “Devlet memurlarından farklı kademelerden müzik eğitimi almamış arkadaşlardan oluşan ilk topluluğuz. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeylerde olabilir. Grupta doktor, mühendis, asker, polis ve farklı branşlardan öğretmenler var. Yeteneği olan ve duyanların hepsi burada” diye konuştu.


Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise “Valiliğimiz ve müdürlüğümüz bünyesinde kamuda çalışan arkadaşlarımızla oluşturulan bir koro. Geçen yıl Türk Halk Müziği korosu yaptık. Bu yıl ise tayini çıkan arkadaşların yerine yeni gelenlerle birlikte Türk Sanat Müziği korosu yaptık. Bu süreklilik arz edecek. Bundan sonra diğer müzik dallarında aynı şekilde kamuda çalışan gönüllü arkadaşlarımızla birlikte biz konserlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Konser sonunda koroya teşekkür ederek çiçek veren Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, koronun profesyonelleri aratmayan bir performansı olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:55
  1. konser
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