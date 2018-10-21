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Memura mesai zammı! Yeni yılda yüzde 8,1 artacak

Kamu çalışanlarının saat başı fazla mesai ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek.

21 Ekim 2018 Pazar 08:02
Memura mesai zammı! Yeni yılda yüzde 8,1 artacak

Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8,1 artış gösterecek. 1 lira 97 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 lira 13 kuruş olarak uygulanacak.

60 saati aşmayacak

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,08 lira yerine 2,25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

2.25 lira fazladan ödenek

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla üst düzey yöneticiler  ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,25 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 08:02
  1. memur
  2. maaş
  3. zammı

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