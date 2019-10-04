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Ocak'ta memurlara ne kadar zam gelecek?

Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da yükselecek. Eş yardımına çifte zam gelirken, 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 478 lirayı bulabilecek.

04 Ekim 2019 Cuma 10:04
Ocak'ta memurlara ne kadar zam gelecek?

Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak.

Memurların eş ve çocuk yardımları belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Maaş katsayısına yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak.

Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 5.65 gerçekleşirse 332,49 lirayı bulabilecek.

0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36,56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478,75 liraya çıkacak.

Kaynak: Takvim

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:04
  1. memur zammı

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  • vatansızvatansız16 dk önce
    yazıklar olsun...asgari üçretlinin maaşından gelir vergisni kesin adamın eline 1930.00 tl maaş vcerin sonrada memura ek zam yapmaya kalkın.... nede olsa asgari üçretliler sokakta yaşıyor hiç birşeye ihtiyacı yok..her gecen gün akp olan inancım kayboluyor...
  • tarıktarık17 dk önce
    enflasyon farkıdır o zam olsa refah artar
  • KeskinliKeskinli22 dk önce
    Her şey memura ne iş yapıyorlar? İntibak yasasını 8 yıldır bir gerçekleşmedigelin ankaraya her bakanlığın önü araba kaynıyor yeter artık yav memur memur.

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