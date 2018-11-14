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Memurlara 1743 TL’ye kadar zam alacaklar

Ekim ayı enflasyon verisi sonrası memur ve emeklilerine yüzde 12.32 zam yapılması gündemde.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:20
Memurlara 1743 TL’ye kadar zam alacaklar

En düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ocakta bu tutar 2.414 TL’ye yükselecek. Yani en düşük memur emeklisi 264 TL zam alacak.

Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.518 TL’ye yükselecek. Yani en düşük memur maaşı 385 TL zamlanmış olacak. Görevdeki memurların zam miktarı ise 1.743 TL’ye kadar çıkabilecek.

Diğer aylıklarda da artış olacak

Diğer yandan 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları zamlanacak. Dolayısıyla toplamda 2.2 milyon kişinin aylıklarına yüzde 12.32 oranında zam yapılacak.


Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:20
  1. memur maaşları
  2. zam

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