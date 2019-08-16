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Memur zammı son dakika Memura 2020 yılında ne kadar zam yapılacak?

Memur zam haberleri son dakika gelişmesi. Milyonlarca memuru ilgilendiren memur zammı belli oluyor. Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk, hükümetin zam teklifini açıkladı. Selçuk, "2020 için ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci 6 aylık yüzde 3." dedi. Memur-Sen hükümetin memur toplu iş sözleşmesi teklifini reddetti.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:23
Memur zammı son dakika Memura 2020 yılında ne kadar zam yapılacak?

Memur zam haberleri son dakika gelişmesi. Milyonlarca memuru ilgilendiren memur zammı belli oluyor. Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk, hükümetin zam teklifini açıkladı. Selçuk, "2020 için ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci 6 aylık yüzde 3." dedi.

Memura ne kadar zam yapıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 14.30'da Türk-İş Başkanı ile bir araya geldi. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı. Hükûmet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü defa toplandı. Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk, hükümetin zam teklifini açıkladı. Selçuk, "2020 için ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci 6 aylık yüzde 3." dedi.

Memur kesimi 2020’de yüzde 8+7, 2021’de yüzde 6+6 zam istemişti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020’de yüzde 8+7, 2021’de yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istediklerini, hükümetten de makul bir teklif beklediklerini söylemişti.

 

 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:23
  1. Memur zammı son dakika Memura 2020 yılında ne kadar zam yapılacak?

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