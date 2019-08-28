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Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılı mali ve sosyal hakları ne oldu?

Hakem Heyeti son dakika memur zammıyla ilgili son sözü söyledi. Memurlarla hükümet arasındaki zam pazarlığında gözler Hakem Kurulu'ndaydı. Hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi. Sürecin sonunda Hakem Heyeti kararına göre, Hakem Heyeti, hükümetin memur ve memur emeklisine vereceği 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 teklifini onayladı. Memur Sen, hükümetin 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam teklifini kabul etmemişti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılı mali ve sosyal hakları ne oldu?

Hakem Heyeti son dakika memur zammıyla ilgili son sözü söyledi. Memurlarla hükümet arasındaki zam pazarlığında gözler Hakem Kurulu'ndaydı. Hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi. Sürecin sonunda Hakem Heyeti kararına göre, Hakem Heyeti, hükümetin memur ve memur emeklisine vereceği 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 teklifini onayladı. Memur Sen, hükümetin 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam teklifini kabul etmemişti.

Toplantılarını Sayıştay Başkanlığı'nda sürdüren Kurul, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi zammını ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıkladı.

Memur maaş zammı ne kadar oldu?

Kararla birlikte memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenmiş oldu. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, çalışmalarını tamamladı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.  

Memur Sen 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam teklifini kabul etmemişti

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
  1. Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları ne oldu?
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  6. Memur maaş zammı ne kadar oldu?

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