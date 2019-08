Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı (3)

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili "Tekliflerimiz, makul ve rasyonel tekliflerdir. Masanın da reformist ve makbul kabul ederek karşı teklifi buna göre sunmasını istiyoruz." dedi.

Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'ndaki 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmesinin ilk toplantısında, pazarlık masasının sadece sendikalar için değil Kamu İşveren Heyeti için de misyon, hedef ve vizyon noktasında eşikler içerdiğini söyledi.

"Toplu pazarlık masası Kamu İşveren Heyeti açısından da maaşları artırmanın, ücretleri iyileştirmenin, nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımında dengeyi ve adaleti tesis etmenin, gereksiz ve haksız yüklenen külfetlere son vermenin aracı olarak görülmeli." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Kamu İşveren Heyetinin Başkanı ve üyeleri de emeğe hakkını teslim etmek, kamu görevlilerini ara rejim ve vesayet süreçlerinin ürettiği vehim ve yasaklardan azad etmek noktasında sorumluluk almakla mükelleftir. Kamu İşveren Heyeti hem kolektif irade olarak hem de tek tek her üyesi bakımından, ne cimri işveren ne de kurnaz tüccar mantalitesiyle sürece katkı sağlama hatasına kesinlikle düşmemelidir. Her birimizin ve her iki heyetin kesinlikle hatırdan çıkarmaması gereken şudur ki bu masanın gündemi emektir, bu masanın gündemi ekmektir."

- "Doğal gaz zammı kamu görevlilerinin faturalarına yansıyacak"



Yalçın, emeğin hakkının ekonomik öngörülere, finansal tahminlere, reel sektör odaklı verilere dayalı bir zemine, bilgi akış serüvenine mahkum ve mecbur bırakılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

2020 yılı için taban aylığa seyyanen 200 lira, yüzde 8+7 zam ve yüzde 3 refah payı, 2021 yılı için yüzde 6+6 zam ve yüzde 2 refah payından oluşan taleplerini geçen hafta hükümete sunduklarını anımsatan Yalçın, "Tekliflerimiz, makul ve rasyonel tekliflerdir. Masanın da reformist ve makbul kabul ederek karşı teklifi buna göre sunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ali Yalçın, "Adalet temelli bir bakış açısıyla 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi tekliflerimizle büyük Türkiye'den payımızı, yeni Türkiye'den hakkımızı, güçlü Türkiye'den de beklentilerimizi karşılamak, fırsat ve imkanları artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekliflerinin kamuoyu tarafından da son derece makul ve gerçekçi olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, "Bugün yapılan yüzde 15 doğal gaz zammının bu anlamda ifade etmek istediğimiz bandı gösterdiğini belirtmem lazım. Yüzde 15 doğal gaz zammı kamu görevlilerinin faturalarına yansıyacaktır." dedi.

- "Toplu pazarlığın asli öznesinin insan olduğunu unutulmamalı"



Toplu pazarlığın rakamların ve oranların hesaplanıp belirlendiği ekonomik işler ve matematik işlemler süreci olmadığına değinen Yalçın, "Toplu pazarlık, insana ve emeğine verilen değerin belirlenip sisteme ve hayata aktarılmasının, medeniyet iradesi ve adalet terazisi zeminidir. Hem süreç hem de masa noktasında toplu pazarlığın asli öznesinin insan, mutlak gayesinin adalet ve değişmez yönteminin taraflar arası eşitlik olduğunu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Yalçın, görüşmelerin 3,5 milyon memur, 2 milyonu aşkın memur emeklisi başta olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de özellikle 2018'e yönelik enflasyon ve işsizlik odaklı verilerin tahmin ve hedef noktasında kağıda aktarılandan çok farklı gerçekleştiğini hep birlikte müşahede ettik. Maaşların enflasyona karşı korunması ile enflasyon farkı uygulamasıyla kamu maliyesini koruma seçeneği arasındaki gelgit üzerinden oluşan sosyal maliyeti de Kamu İşveren Heyeti'nin gördüğüne inanıyoruz. Emeğin hakkının ekonomik öngörülere mahkum ve mecbur bırakılmasını doğru bulmadığımı ifade edeyim. Emeğin hakkı, alın terinin ederi bütün bunlardan bağımsız bir kurguyla ortaya konmak zorundadır."

Ali Yalçın, maaşlara zammın yanında, 3600 ek gösterge, kamuda sözleşmeliliğe son verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındakilerin genel hizmetler sınıfına alınmasının da aralarında olduğu talepleri dile getirdi.

(Sürecek)