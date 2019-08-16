Memur-Sen’den zam resti: Bu teklifi yok sayıyoruz

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz."