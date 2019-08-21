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Memur-Sen açıkladı: Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:05
Memur-Sen açıkladı: Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.

Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:05
  1. Memur-Sen
  2. 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
  3. zam

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  • doğukandoğukan15 dk önce
    MİLLET 2000TL YE İŞ BULAMIYOR EN DÜŞÜK MEMUR 3500 TL MAAŞ ALIYOR YİNEDE MEMNUN OLMUYORLAR AMA SUÇ AKP DE BUNLARIN KIÇINI KALDIRAN BUNLARA YÜZ VEREN AKP.

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