Memur-Sen açıkladı: Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı Twitter hesabından açıklamada bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" dedi.

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi. Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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