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Memur-Sen’den "Vicdan Hareketi Yürüyüşü"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Suriye’de haksız yere cezaevlerinde tutulan kadınlar için "Vicdan Hareketi Yürüyüşü" düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 23:40
Memur-Sen’den "Vicdan Hareketi Yürüyüşü"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Suriye’de haksız yere cezaevlerinde tutulan kadınlar için "Vicdan Hareketi Yürüyüşü" düzenlendi.


Yüzlerce kadının ve sendikalıların meşalelerle ve sloganlarla yaptığı yürüyüş, Memur-Sen Genel Merkezi önünde başlayarak, Eski Meclis önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Yürüyüşe, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve çok sayıda sendikalı katıldı.


Ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulunduklarını aktaran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün değilse ne zaman. Suriye’de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabii tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor. Oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.


Birleşmiş Milletlere, İslam İşbirliği Teşkilatına çağrıda bulunduklarını aktaran Yalçın, "Eğer bugün toplanıp, Suriye’de bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı koymayıp, sesinizi çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız. Orada kadınlar tutsak ve kirli savaşın pazarlık malzemesi olarak kullanılıyorlar. Baktık ki ülkeler harekete geçmiyor, öyleyse vicdanlar harekete geçmeli" diye konuştu.


İstanbul’da, 55 ülkeden gelen sivil kuruluşlar ve aktivistlerle bir araya gelerek bir çağrıyı küresel anlamda yer yüzüne yaymaya çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizin dışında 8 ülkenin çeşitli meydanlarından bugün ’Vicdan Hareketi’ sesini yükseltti. Ülkemizdeki 81 şehirden kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltti ve bir çağrıyı kayıt düştü. Rejimin hapishanelerindeki 7 bin tutsak kadının serbest bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Basın açıklamasında konuşan, Suriye’de ki zindanlardan birinde mahpus olan Suriyeli bir kadın ise yürüyüş için Hatay’dan, Ankara’ya gelerek yürüyüşe katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:40
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