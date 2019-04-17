0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Memur-Sen’den uluslararası konferans

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar”temalıuluslararası konferans düzenlenecek.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:01
Memur-Sen’den uluslararası konferans

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar”temalıuluslararası konferans düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında bir konuşma yapacağı konferansa yaklaşık 300 sendika liderinin katılacağı bildirildi.


Memur-Sen Konfederasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada 18 Nisan tarihinde gerçekleşecek uluslararası konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 107 ülkeden gelen 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika liderinin katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezindegerçekleştirileceği bildirildi. Konferansın ardından Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşin Geleceği” konferansında uluslararası delegasyona hitap edecek.


Konferansın akışı ise şöyle gerçekleşecek: Birinci gün açış ve selamlama konuşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Uluslararası İşverenler Örgütü Genel Başkanı Erol Kiresepi, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan konuk sendika liderleri yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası delegasyona hitabının ardından Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılışı yapılacak. Konferansın‘Daha Parlak Bir Gelecek İçin İnsanların Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Öne Çıkarılması: Fakat Nasıl? konulu 1. oturumun ardından TOBB Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yapacak. ‘ İnsana Yakışır ve Sürdürülebilir İş İçin Çalışma Kurumlarının Rolü: Gerçekler ve Algılar ‘ konulu 2. Oturumla etkinliğin ilk günü tamamlanacak. Programın ikinci gününde ise konferansa Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin katılacak. Ayrıca 2. gün, Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ve yaklaşık 5 hafta süren Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Programı’na katılan 22 ülkeden 22 sendikacının sertifika töreni gerçekleştirilecek. Konferans,“Sendikacılık ve Sosyal Politika” Eğitim Programı Sertifika Töreni ve sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla tamamlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye FETÖ üyeliğinden hapis cezası
    1. Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye FETÖ..
    2. Bodrum, Zıpkınla Balık Avı Türkiye..
    3. Uyuşturucu satacaklardı, narkotik..
    4. FSM'de hakaretli anlar
    5. Başkan Orhan Gaga göreve başladı
    6. Şehzadeler Belediyesinden 15 ayrı..
    7. "Birileri her türlü cezai müeyyideyi..
    8. Bilecik’te 3 kişiyi yaralayan şahıs..
    9. Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı
    10. Maltepe'deki seçim sonuçları sayımına..
    11. Atletico Madrid, Oblak’ın sözleşmesini..
    12. Mezun olan doktorlar Mescid-i Aksa'da..
    13. Kazanın ardından ortaya çıkan acı detay
    14. Kağıthane’de damadını öldüren kayın..
    15. Aşılar hakkındaki iddialar gerçek mi?..
    16. İl İstihdam kurulu toplandı
    17. Kasımpaşa’da Bursaspor maçı..
    18. Erkek tenisi yeni ev sahibini arıyor
    19. Hakkari’den başlayıp İstanbul’a kadar..
    20. Örgüt adına sözde mahkeme kuran 8..
    21. İçelspor destek görememekten şikayetçi
    22. Başkan Erdoğan'dan kritik İran..
    23. THY'nin en büyük rakibinde büyük çöküş!
    24. Midyat Belediye Başkanı Şahin:..
    25. GAÜN Hastanesi’nde Deney Hayvanları..
    26. Yangın alarmına vatandaşlar duyarsız..
    27. Turgut Özal, adını taşıyan..
    28. GAÜN’de 13. Uluslararası Kamu Yönetimi..
    29. Beyazgül Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir..
    30. Kuyuya düşen çocuklar yan yana toprağa..
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz