Memur-Sen’den Sisi’nin idamlarına tepki

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Mısır’da Sisi hükümetinin uyguladığı idamları kınayarak, “İdamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortay paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Sezer, Memur-Sen Adana İl Temsilciliği binasında yaptığı basın açıklamasında Sisi Hükümetinin yargılamalarını kınayarak, “Darbeci Sisi Hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan bu yargılamalar devam ediyor. Cunta yargısı geçtiğimiz Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanına ve ümmetin sessizliğinden güç alarak daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini, binlerce yıl sonra Mısır’da yaşayan masum Müslüman kitlelere yapmaktadır” dedi.

Bütün İslam dünyasının benzer bir saldırı altında olduğunu ifade eden Sezer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bangladeş Hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor, dünya sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya yine sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor, dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırımlar uygulanıyor, Yemen’de masumlar katledilip halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, dünya yine sessiz. Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor, dünya sessiz.”

Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka yol olmadığını belirten Sezer, “Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar, dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla ‘diktatör’ diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıyor. Ümmetin vasatlaşması ve mazlumların dayanışması, yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin eslerini ve güçlerini birleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen Adana ailesi olarak, bugüne kadar susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Biz Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortay paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz” dedi.