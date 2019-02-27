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Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mehmet Bingöl, Mısır’da darbeci Sisi’nin masum insanları idam etmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:42
Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mehmet Bingöl, Mısır’da darbeci Sisi’nin masum insanları idam etmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.


Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Mehmet Bingöl, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, 11 hizmet kolu,12 de şube başkanının katıldığı basın toplantısında Mısır’daki idamları kınadı.


Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini hatırlatan Bingöl, “Firavunlaşan Sisi cuntasını idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır” dedi.


Bingöl, “Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Sisi Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararlarını veriyor. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM’nin destekleri ile idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ‘ah’ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman Alimleri ve önderleri idam ediyor, dünya sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor, dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, dünya sessiz. Ermenilerin Hocalı katliamı acıları hale taze, Bosna Hersek katliamı, Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor, dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam var. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve birlikte katliam yapıyorlar. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderler darbe ile indiriliyor, yerlerine darbeci ve cuntacılar getiriliyor. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Kendisine ‘hakkı ve adaleti ayakta tutma’ vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliğe ‘dur’ deyip, ümmetin birliğini sağlamalıdır.Zulme karşı mazlumu korumak ve yanında olmak, Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız” şeklinde konuştu.


“Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz” diyen Bingöl, “’Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ sözünü şiar edinen ilahi buyruğa iman etmişiz. Bu vesileyle Memur-Sen olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri, Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:42
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