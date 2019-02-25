Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Bingöl’de Mısır’daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanlığı üyelerinin katılımıyla, merkez Genç Caddesi Dörtyol saat kulesi önünde Mısır’da Sisi hükümeti tarafından verilen idam kararlarına tepki gösterildi.Basın açıklaması yapan Şube Başkanı Mücahit Çelik, Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi. Çelik açıklamasında, “Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır” dedi.

“Sisi Cuntası Kana Doymuyor”

Sisi cuntasının bugüne kadar ölümlere rağmen kana doymadığını belirten Çelik, “Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarlamahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi.