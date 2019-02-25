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Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Mısır’da yaşanan idam olayları ve kararlarına düzenlenen basın açıklaması ile tepki gösterdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Mısır’da yaşanan idam olayları ve kararlarına düzenlenen basın açıklaması ile tepki gösterdi.


Memur-Sen Şırnak Şube Başkanlığı Cizre ilçesinde Mısır’da Sisi hükümeti tarafından verilen idam kararlarına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi. Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı’nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini kaydeden Çatı, “Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi” dedi.



“Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında”


Bangladeş hükümetinin Müslüman alimleri ve önderleri idam ettiğini ve dünyanın sessiz kaldığını aktaran Çatı, “Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor, dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, dünya sessiz. Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor, dünya sessiz. Biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Bu vesileyle Memur-Sen olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
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