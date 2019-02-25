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Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:09
Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki

Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar" dedi.


Memur-Sen tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak Mısır’daki idamlara karşı tepki göstermek amacıyla “Zulme Rıza Zulümdür” başlıklı basın açıklaması yapıldı. Samsun’da Memur-Sen İl Binasında ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masumu idam ettiğini söyledi. Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin olduğunu ifade eden Yıldız, “Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM’nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmesi şöyle dursun aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz” diye konuştu.



"İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz"


İslam dünyasının da benzer bir saldırı altında olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor dünya sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor dünya sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor dünya sessiz. Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Bu vesileyle Memur-Sen olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Açıklamaya ayrıca, Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:09
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