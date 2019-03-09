Memur-Sen’den kadınlar için farkındalık programı

Memur-Sen Kadın Kollarınca “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolasıyla farkındalık oluşturmak için program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen programda konuşan Memur-Sen İl Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, komisyon olarak hedeflerinin üyelerin iş ortamlarında özlük haklarının korumanın ve geliştirmenin yanında üye kadınlar arasında birlik, beraberlik ve iş birliği sağlayarak daha sosyal daha üretken daha paylaşımcı toplumsal sorunlara daha duyarlı ve çözüm odaklı bireyler olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.Kadının olmadığı bir sendika ve kadın bakışının yansımadığı bir yönetimin sadece kadınlar için değil toplum için de bir eksik olduğunu vurgulayan Kıyak, kadınlar olarak acıya, gözyaşına, yoksulluğa, eğitimsizliğe birlik ve dayanışma içerisinde çözümler üreterek sosyal sorunları sorun olmaktan çıkarabileceklerini ifade etti.

“Kadını yılda bir gün farkındalık oluşturarak önem verilen bir unsur olarak asla görmedik”

Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise dünyanın çeşitli yerlerinde kadınlara ve çocuklara zulümler yapıldığını belirterek,“Bugün Suriye’de 7 binin üzerinde kadın ve çocuğun tutsak bulunduğu, Irak’ta, Keşmir’de, Filistin’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum coğrafyada özellikle kadınlara zulmün her çeşidinin yapıldığı bir zaman diliminde batının ve emperyalist güçlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bunları görmemesini kınıyorum. Özellikle bu anlamda farkındalığın bu mazlum coğrafyada yaşanmış olan sıkıntıların giderilmesi için anılması gerekiyor. Kadın dünyaya geldikten sonra kıyamete kadar bizler için önemli olan bir unsurdur. Kadını yılda bir gün farkındalık oluşturarak önem verilen bir unsur olarak asla görmedik ve görmeyiz” dedi.

“Günümüzde artık kadınlarımız hayatın her kesimine el atmakta”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de İslam dininin kadına çok önem verdiğine vurgu yaparak, “ ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ anlayışı kadına büyük önem vermektir. Günümüzde artık kadınlarımız hayatın her kesimine el atmakta. Kadınlarımız önceden eğitimsizdi. Okuyan ve araştıran bir konumda değildi. Bugün ise kadınlarımızın eğitim hayatında önemli bir rol oynadığını görüyoruz” diye konuştu.

Başkan Şahin’den öğretmenevi sözü

11 aydır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinde olduğunu hatırlatan Başkan Şahin,“Bu süreç içerisinde bütün gayretimizle çalıştık. Şimdi ise Cumhur İttifakı’nın Atakum Belediye Başkanlığı adaylığı görevi verildi. Ben hiçbir zaman görevi bana verin demedim. Görevler bana verildi. Allah nasip ederse Atakum’da seçilirsek inşallah bir öğretmenevini öğretmenlerimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Samsun İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Seyhan Elmacı ise İslam dininde kadına verilen önemi anlattı. Programa ayrıca, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve Memur-Sen’e bağlı kadın komisyonlarının üyeleri katıldı.