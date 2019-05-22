Memur-Sen’den çocuklarla beraber iftar Memur-Sen Samsun İl Yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki 370 çocukla birlikte iftar yaptı.

Memur-Sen Samsun İl Yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki 370 çocukla birlikte iftar yaptı.

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde barından 370 çocukla Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri’nde iftarda buluşan Memur-Sen Samsun Yönetimi, onlarla birlikte oruç açtı. Samimi bir ortamda geçen iftarda Memur-Sen üyeleri çocuklarla yakından ilgilendi.

İftarda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Memur-Sen üyelerimiz ve devletimizin himayesi altında bulunan şeref konuklarımız çocuklarımız, Memur-Sen Samsun Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına hoş geldiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde barından 370 çocuğumuzla bir araya geldik. Bu iftarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabb’im sağlık ve sıhhat içerisinde affedilmiş kullar olarak, bayrama ulaşmayı hepimize nasip etsin. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.

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