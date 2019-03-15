Memur Sen’den cami saldırısına kınama

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınayan Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan silahlı saldırının insanlığa sıkılmış bir kurşun olduğunu söyledi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınamak üzere basın açıklamasında bulundu.İlk belirlemelere göre 40’tan fazla Müslümanın şehit edildiğini söyleyen süren Çoban, “Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırgan’ın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslâm karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş, tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook’ta yayınlanmasına kadar birçok sembol İslâmifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir" dedi.

Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığını söyleyen Başkan Çoban, manifestoda Türklerin Avrupa’dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğini kaydetti.

Çoban şöyle devam etti:“Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. ‘Öteki’ üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Bu vahşette hayatını yitirenlere tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara sağlık ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Herkes, başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler olmak üzere dünyanın bütün insanları sorumlu davranmalı, haktan, adaletten, mazlumdan yana tavır almalıdır"