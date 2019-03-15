0553 313 94 23

Memur Sen’den cami saldırısına kınama

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınayan Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan silahlı saldırının insanlığa sıkılmış bir kurşun olduğunu söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Memur Sen’den cami saldırısına kınama

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınayan Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan silahlı saldırının insanlığa sıkılmış bir kurşun olduğunu söyledi.


Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınamak üzere basın açıklamasında bulundu.İlk belirlemelere göre 40’tan fazla Müslümanın şehit edildiğini söyleyen süren Çoban, “Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırgan’ın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslâm karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş, tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook’ta yayınlanmasına kadar birçok sembol İslâmifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir" dedi.


Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığını söyleyen Başkan Çoban, manifestoda Türklerin Avrupa’dan tamamen söküleceğinin ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğini kaydetti.



Çoban şöyle devam etti:“Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. ‘Öteki’ üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Bu vahşette hayatını yitirenlere tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara sağlık ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Herkes, başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler olmak üzere dünyanın bütün insanları sorumlu davranmalı, haktan, adaletten, mazlumdan yana tavır almalıdır"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki saldırı) Türk ve Türkiye düşmanı, kudurmuş ölüm yağdıran terörist”
    1. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    2. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    3. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    4. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    5. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    6. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    7. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    8. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    9. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    10. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    11. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    12. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    15. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    16. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    19. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    20. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    21. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    22. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    23. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    24. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    25. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    26. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    27. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    28. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    29. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    30. Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı..
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler