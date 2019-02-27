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Memur-Sen’den Aktaş’a destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Bursa İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
Memur-Sen’den Aktaş’a destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Bursa İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Memur-Sen’e bağlı sendika üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Alinur Aktaş’ı destekleme sözü verdi.


Her fırsatta sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Bursa İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette,Başkan Aktaş’a Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Başkan Aktaş, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin sadece bir yerel seçim olmadığını, Türkiye’nin hızlı gidişinin karar aşaması olduğunu söyledi.


Eski günlere dönüş beklentisindeler


cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere gittiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz cumhur ittifakı çatısında birliktelik sağladık. İttifak yeni olurmuş bir ittifak değil. Cumhur İttifakını oluşturacak bir altyapı vardı. Evet, iki farklı siyasi parti, iki farklı program ve yaklaşım. Ama konu vatan, millet, devlet, bayrak olduğu zaman bir araya geldik. Diğerlerinin farklı bir amacı var. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın, yeter ki AK Parti olmasın. Bu seçim ittifaklarla gidiliyor. İttifakların tarafları belli en azından bizim tarafımızdaki partiler belli. Bu seçim sadece başlı başına yerel seçim değil. Bu seçim aynı zamanda 4,5 yıl içindeki hızlı gidişin karar aşaması. İçinde bulunduğumuz konjonktürden dolayı bir döviz türbülansına girdik. Şu ân yeni hikayeler uydurmaya çalışıyorlar. Seçimlerden sonra dolar daha yukarı fırlayacakmış, piyasalar bozulacakmış gibi. Aslında bütün bunları 16-17 yıldır hep uyduruyorlar. Çünkü o kadar alışkınlar ki geçmişten. Bir gecede repo faizlerinin yüzde 7500 8000’lere vurduğunu, Anayasa kitapçığı fırladı diye dövizin 3 katından fazla çıktığını falan unutmadık herhalde. Bunlar o zaman o kadar sıradan şeydi ki Türkiye için. Otomatik olarak acaba o günlere döner miyizin beklentisi içerisindeler” diye konuştu.


Dua ve desteklerimiz Aktaş’la


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını ifâde eden Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, 32 bin üyesiyle Bursa’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını, dua ve desteklerinin Alinur Aktaş’tan yana olduğunu vurguladı.


Memur-Sen’in kurulduğu günden bu yana millet iradesinin yanında yer aldığını ifade eden Yünkül, “Bugüne kadar gerekli mücadeleyi veren, gerektiğinde taşın altına elini değil, gövdesini koyan,32 bin üyesiyle beraber Bursa’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Önümüzde hem ülkemizi hem de Bursa’mızı ilgilendiren bir seçim süreci var. Arkadaşlarımızın, önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı iradeyi ortaya koyacağını düşünüyorum.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve diğer ilçe belediye başkan adaylarımıza yerel seçimlerde başarılar diliyoruz. Dualarımızın ve desteğimizin kendilerinden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Başkan Aktaş’a üzerine Ay-yıldız işlenmiş Türkiye Haritası flografisi, Eğitim-Bir-Sen Bursa il Temsilcisi Ramazan Acarda, Mehmet Akif İnan’ın dizelerinin yer aldığı tablo hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da üzerinde Bursa’nın değerlerinin bulunduğu ipek tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
  1. doğa
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