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Memur-Sen’den adliyeye suç duyurusu

Memur-Sen, bazı belediyelerde yaşanan baskı ve sürgün iddialarıyla Ankara Adliyesine suç duyurunda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 11:41
Memur-Sen’den adliyeye suç duyurusu

Memur-Sen, bazı belediyelerde yaşanan baskı ve sürgün iddialarıyla Ankara Adliyesine suç duyurunda bulundu.


Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen, yerel seçimlerde yönetim değişikliğine uğrayan bazı belediyelerde üyelerine yönelik sendikal baskı uygulandığı ve sendika yöneticilerinin sürgün niteliğinde görev değişikliğine tabi tutulduğu gerekçesiyle Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Bem-Bir-Sen tarafından belediyelerde yaşanan baskı ve sürgünlere karşı Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.


Sendika olarak Bem-Bir-Sen’in yetkili olduğu el değiştiren belediyelerde seçilen yeni belediye başkanlarının Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığı iddia edilen açıklamada, bu süreçte üyelerin sendikadan istifaya zorlandığı, sendika yöneticilerinin yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulduğu, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerin işten atıldığı belirtildi.


Sendikal hakların engellenmesinin ceza hukuku kapsamında bir suç olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi yukarıda bahsettiğimiz hak ihlallerini yapan belediye başkanları ve yöneticiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktır. Bugün Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bugünden sonra da sendikal baskı yapan diğer belediye yöneticileri hakkında da ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:41
  1. odunpazarı

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