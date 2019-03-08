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Memur-Sen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Şükran Altunç Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 14:27
Memur-Sen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Şükran Altunç Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.


Şükran Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadına yönelik hassasiyetlerin ve farkındalığın oluşması, kadınlarımızın sorunlarının tartışılması için bir imkan, güncel meselelerinin ele alınması için bir fırsat, bazı gerçeklerin altının çizilmesinden dolayı önemli olduğunu vurguladı.


Şükran Aydın açıklamasında,“Bugünün ilanı ve kadın sorunlarının tarihsel bağlamından soyutlanarak anlaşılması, yorumlanması ve değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, çözüm önerileri de bu bağlamdan kopuk olamaz. Ne var ki, 8 Mart gibi günler mazlumun zalime zulmünü haykırmaktan öteye geçmemekte, haklının hakkını almasına zerre kadar hizmet etmemektedir. Kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen kapitalist düzen, dizginlenemez bir hızla, yatışmaz bir iştahla her şeyi kazanç ve rant aracına dönüştürmektedir. Bu durum, kadın, çocuk, erkek her şeyi sömürü tezgahının bir nesnesine haline getirmekte, amacı, aracı, objesiyle her şeyi sadece kara hizmet eden bir patronaj dünyasını herkese dayatmaktadır. Dahası, sömürü düzeninin en vahşi yöntemi olan savaşlar, parçalanan aileler, kaçırılan çocuklar, tutuklanan ve istismar edilen kadınlar, dağılan toplumlar ortaya çıkarmaktadır. Bosna-Hersek’te, Afganistan’da, Somali’de, Filistin’de, Gazze’de, Arakan’da, Irak’ta, son olarak Suriye’de yaşanan bu zulümler, kapitalist sömürü düzeninin, emperyalist devletlerin milletleri bölmesi, en çok da kadınların ve çocukların mağdur edilmesiyle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Şükran Aydın sözlerini şu ifadeler ile tamamladı: “Bugün esaret zincirini kırmanın, tutsak kadınları özgürlüğe kavuşturmanın vaktidir. Her zaman haktan, hukuku ayakta tutmaktan, adaletten yana olan Memur-Sen ve bağlı sendikaları olarak, kadınlara yapılan işkence ve istismarı şiddetle, nefretle kınıyor; bu insanlık ayıbının bir an önce son bulmasını istiyor, bütün tutsakların hür, kadınların özgür, çocukların geleceği yaşayacağı adil bir dünya temenni ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün emeğe daha fazla değer katmasını, insana daha çok saygı kazandırmasını, kültürümüzün ihya edileceği bir iklim ortaya çıkarmasını, değerlerimizin kök salacağı bir ortam oluşturmasını, örnek kadınlarımızın daha iyi anlaşılacağı bir eğitim sistemine hizmet etmesini arzuluyor; bugünün kadınlarımızın sorunlarının daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını, çözümüne hizmet etmesini ve hayırlar getirmesini diliyoruz.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:27
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