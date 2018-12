3600 ek gösterge son dakika Memur-Sen'den flaş çağrı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan son dakika 3600 ek gösterge için hükümete çağrı. Memur-Sen: “3600 ek gösterge konusunda mutlaka bir an önce adımının atılması ve kapsamının genişletilerek bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir çalışma yapılmalı. Memur-Sen olarak her türlü çalışmaya omuz vereceğimizi, katkı sunacağımızı baştan ifade ediyoruz.”

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımızın dört meslek grubunu ifade ederek, öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polis üzerinden karşılamaya yönelik ortaya koyduğu duruş kamu çalışanları tarafından heyecanla karşılanmıştır. 3600 ek gösterge için bunun mutlaka bir an önce adımının atılması ve kapsamının genişletilerek bütün kamu görevlilerini içerisinde barındırabilecek bir sistematikle beklentileri karşılayan bir zemine getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da her şeyin Cumhurbaşkanı’nın yapmasını tabiki beklemiyoruz ama bakanların bu konuya ilişkin sorumluluk alanlarına ilişkin oturup tartışmaya açması ve tartışmaya açılıp beraber çalışma zemini üretmesi gerekiyor. Biz Memur-Sen olarak her türlü çalışmaya omuz vereceğimizi, katkı sunacağımızı baştan ifade ediyoruz.

“AK Parti verdiği sözleri tutar”

3600 ek gösterge vaadi hakkında Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a bu konular soruldu. Yıldırım bu konunun kendi alanına girmediğini ifade etti ve mutlaka yerine getirileceğini söyledi. Yıldırım, AK Partinin verdiği sözleri her zaman tuttuğunu belirtti ve bunun da mutlaka yerine getirileceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın talimatına göre karar vereceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.

Soylu: Sözümüzün arkasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." demişti.

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.