0553 313 94 23

Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde STK Platformu ile Memur-Sen İl Başkanlığı tarafından PTT önünde açıklama yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde STK Platformu ile Memur-Sen İl Başkanlığı tarafından PTT önünde açıklama yapıldı.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Arslan ve çok sayıda sendika üyesi ile vatandaşın katıldığı basın açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların fotoğrafları sendika üyelerine dağıtıldı. ’Darbelere dur de’, ’Kahrolsun emperyalizm ve mankurtları’, ’Yaşasın 15 Temmuz direniş ruhu’ sloganları atan sendika üyeleri, darbe girişiminde bulunanlara bir kez daha lanet etti. Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Arslan, darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün ardında birtakım küresel güçlerin olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmekti. Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla devlet içinde örgütlenen FETÖ, önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş, 17/25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani olayları sonuç vermeyince askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur. Bu meş’um ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ, arkasında ise birtakım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde biliyoruz. Açık ve net olarak söylüyoruz, FETÖ’yü ve FETÖ’cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler vardır" dedi.



"250 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen kontrollü darbe diyorlar"


Darbe girişimine kontrollü darbe diyenlerin olduğunu hatırlatarak tepki gösteren Arslan, "Türkiye’ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ’nün taşeronluğunu üstlendiği 15 Temmuz darbe girişimine, 250 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen ’kontrollü darbe’ diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Darbecilerin değirmenine su taşıyan bu karanlık söylemin bir gaflet hali olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın sular durulup hakikati bütün çıplaklığıyla gösteren belge, bilgi ve gelişmeler ortaya çıktıktan sonra hâlâ bu düşüncede ısrar edilmesini de ancak ihanet olarak görüyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı
    1. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    2. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    3. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    4. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    5. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    6. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    7. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    8. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
    9. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    10. Keçiörengücü arma değiştirdi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    12. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    13. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    14. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    15. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    16. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    17. Sivasspor'un Bolu kampı
    18. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    19. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    20. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    21. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    22. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    24. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    25. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    26. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    27. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    28. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    29. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    30. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”