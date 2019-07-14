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Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:09
Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. 15 Temmuz’da verilen istiklal mücadelesinin Çanakkale ruhu ile içselleştirildiğini kaydeden Çoban, “Muazzam bir silkinişle benliğimiz ve kimliğimiz yeniden inşa edilmektedir. Sıcak etkisi ve artçı sarsıntıları hala devam etmekte olan bu alçak darbe ve işgal girişimine karşı canımızla, kanımızla bilfiil direndik. Bugün de en kesin, kararlı dil ve tutumla her türlü darbe girişimini, vesayet düzenini, demokrasi dışı arayışları, milli iradeye muarız çabaları tartışmasız olarak reddediyoruz. Karanlığın çökertilen bütün hatlarından sonra şimdi yeni ufukları, oradan yeni umutları menzil edinme vaktidir” dedi.



“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”


Yeniden yüksek bir öz güven kazanan Türk Milletinin, 15 Temmuz bilincini, yaşayan canlı algılar olarak çoğalan bir fikir, büyüyen bir ideal, yorulmak bilmeyen bir azim ve kararlılıkla hep diri tutacaklarını belirten Çoban, “Türkiye’nin en büyük sendikası olarak, bu hain gecede, ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek vatan savunması yaptık" diye konuştu.



“Sağımıza solumuza bakmadan alanlara çıktık”


Çoban, “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, vatan ve milli değerler söz konusu olduğu zaman asla başka hesapların içinde olmadık, olmayız, olmayacağız. Bu duyarlılıkla o menfur gecede, hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, ‘bekleyip sonucu görelim’ demeden, sağımıza solumuza bakmadan alanlara çıktık. Üyelerimize ve milletimize meydanlardan direniş çağrısı yaptık. Kamu görevlilerinin teveccühüyle ulaştığımız bir milyon üyemizle birlikte temsil ettiğimiz asli mesuliyetimizin gereği olarak, üzerimize gelen ihanetin karşısında olduk. Ulaşabildiğimiz tüm medya imkanlarını ve sosyal iletişim ağlarını hızlı, etkin, kararlı kullanarak Anadolu’nun her karışını direniş hattına dönüştürdük. Fedakar, imanlı milletimizle birlikte dalga dalga zulmün ve zalimlerin karşısına çıktık. Şehit düşen üyelerimiz, gazi mertebesine erişen kardeşlerimiz oldu. Onların kalbinde yanan ateş, üzerimize kâbus gibi çöken ihanetin karanlığını kökünden söküp atmış, ufkumuzu aydınlatan güneşe dönüşmüştür. Tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran, o karanlık geceyi engelleyerekokyanus ve kıtalar ötesi kirli, kanlı bağlantıları olan darbeci çapulculara darbe vuran milletimize selam ve şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ederken vatandaşlarımızı 15 Temmuz Pazartesi saat 17.45’te Kapalı yol havuz başında yapılacak basın açıklamasından sonra saat 19:00’da Antalya Müzesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek yürüyüşe davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:09
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