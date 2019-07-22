0553 313 94 23

Memur-Sen Van Şube Başkanlığına Uca getirildi

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Memur-Sen’e bağlı tüm federasyon başkanlarının desteğini alarak Memur-Sen Van Şube Başkanı oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
Memur-Sen Van Şube Başkanlığına Uca getirildi

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Memur-Sen’e bağlı tüm federasyon başkanlarının desteğini alarak Memur-Sen Van Şube Başkanı oldu.


18 Kasım 2018 tarihinde Eğitim Bir-Sen Van 1 No’lu Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Uca, tüm federasyon başkanlarının imzasıyla Memur-Sen Genel Merkezine gönderilen karar sonrasında Van’da yeni Memur-Sen Temsilcisi oldu. Memur-Sen Van İl Temsilcisi Uca, alınan kararın Van Memur-Sen’e bağlı hizmet kolları başkanları tarafından ittifak ile alındığını belirtti. Bu süreçte kendilerine destek olan tüm başkanlara ve bugüne kadar Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Davut Okçu, Süleyman Şakar, Hikmet Bilgin, Osman Ayşin ve Mahmut Gülaçar’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Uca, “Tüm başkanlarımızın bu kardeşlik havasını oluşturdukları, rekabete, kırgınlığa ve kızgınlığa yol açmadıkları için teşekkür ederim” dedi.


Yeni il temsilciliği yönetim kurulunda görev alan başkanların isimleri ise şöyle:


“Büro Memur-Sen Başkanı Mahmut Gülaçar genel sekreter, Sağlık-Sen Başkanı Hikmet Bilgin teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı, Diyanet-Sen Başkanı Nurullah Arvas basından sorumlu başkan yardımcısı, Toç Bir-Sen Başkanı Ali Uçar mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Bem Bir-Sen Başkanı Harun Altın sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Musa Gençcelep, Bayındır Memur-Sen Başkanı İbrahim Yaşin, Enerji Bir-Sen Başkanı Nuri Şahin, Birlik Haber-Sen Başkanı Şaban Hazan, Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Hanifi Tanrıverdi, Kültür Memur-Sen Başkanı Erol Uslu.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli güreşçi Emine Çakmak’tan altın madalya
    1. Milli güreşçi Emine Çakmak’tan altın..
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. Terör örgütüne büyük darbe! Saldırı..
    4. TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü..
    5. TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne..
    6. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bakanlık..
    7. ABD'li kredi raporlama şirketi 700..
    8. Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1..
    9. Samsun’da iş yeri yangını korkuttu
    10. Kızılay’dan vekaletle kurban kesim..
    11. Türkiye'den, Somali'deki terör..
    12. İsrail AA muhabirini yeniden sınır..
    13. Suriyeliler akın akın gidiyor
    14. Fransız savaş gemisi Çanakkale..
    15. GÜNCELLEME Aydın'da orman yangını
    16. Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi: 2023..
    17. Canı pahasına yanan evden kurtardığı..
    18. Fatih Dönmez: Akkuyu NGS iş planına..
    19. İspanyol solu yeni hükümet için..
    20. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    21. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan..
    22. Başkan Köse, kurs ziyaretlerine devam..
    23. MEB duyurdu! Bursluluk sınav sonuçları..
    24. Trump, "İran CIA ajanlarını yakaladı"..
    25. Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü..
    26. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    27. At arabasıyla iş yerindeki demirleri..
    28. FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma..
    29. Gençlerbirliği, Daniel Candeias’ı..
    30. Memur-Sen Van Şube Başkanlığına Uca..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti