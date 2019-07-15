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Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:- "15 Temmuz tarihi, darbeyle anılan 12 Eylüllerden 27 Mayıslardan farklı olarak, sadece karanlık darbe girişiminin adı değil, bunun ötesinde inanca sadakatin, şehadetin ve yeniden dirilişin adıdır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

ANKARA (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz tarihi, darbeyle anılan 12 Eylüllerden 27 Mayıslardan farklı olarak, sadece karanlık darbe girişiminin adı değil, bunun ötesinde inanca sadakatin, şehadetin ve yeniden dirilişin adıdır." dedi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların başkan ve üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nden TBMM'ye kadar ellerindeki meşalelerle, tekbir getirerek yürüdü.

Yürüyüşün sonunda, TBMM önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3 yıl önce FETÖ'nün hain işgal ve kanlı darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu, 2 binden fazla insanın da gazilik mertebesine ulaştığını belirtti.

Meydanlara çıkan ve teşkilatını meydanlara çağıran ilk konfederasyon olduklarını dile getiren Yalçın, "O gün millet tek akıl, bir tek yürek, bir tek bilek meydanlara aktı. FETÖ'nün mankurtlarının karşısına çıktı.O gün devletin egemenliğine, milletin izzeti bağımsızlığına el atmak isteyenleri tarumar ettiğimiz gündür." dedi.

Türkiye'de kamu görevlilerinin o gece meydanlarda olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, küresel emperyalizmin, bu ülkenin bağımsız duruşuna, antiemperyalist politikalarına, dayatmalara boyun eğmeyen iradesine, küresel vesayete yol vermeyen cesaretine karşı girişilmiş bir 'diz çöktürme' hareketidir. Darbenin taşeronu FETÖ'yü koruyanların, Pensilvanya'daki haine kol kanat olanların kim olduğunu bilirsek darbenin arkasındakileri de görmüş oluruz. 15 Temmuz tarihi, darbeyle anılan 12 Eylüllerden 27 Mayıslardan farklı olarak, sadece karanlık darbe girişiminin adı değil, bunun ötesinde inanca sadakatin, şehadetin ve yeniden dirilişin adıdır."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
  1. 15 temmuz yürüyüşü
  2. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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