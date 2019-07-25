Memur Sen talepleri sıraladı

Türkiye’de yetkili sendika konumundaki Memur Sen, ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini bildirdi. Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, sözleşmenin 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, konfederasyon olarak 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’ne ilişkin talepleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ilk toplu sözleşmesinde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceğini söyleyen Çoban, "Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istiyoruz.Sözleşme 5 milyonun üzerinde kişiyi ilgilendiriyor" dedi.

"Gelir vergisinde sabit oran uygulanmalı "

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilişkin artış teklifinin oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve istikrar bulmuş bir teklif olarak enflasyon farkından oluştuğunu işaret eden Mustafa Çoban,"200 lira seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz. Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımı da sözleşmeli personel istihdamı ayıbı da son bulmalı. Gelir vergisi yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15’i aşan kısım Kamu İşverenince tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz."diye konuştu.

Yetkili- yetkisiz sendika farkının ortaya konması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini söyleyen Memur Sen İl Temsilcisi Çoban, toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesi halinde toplu sözleşme ikramiyesinin 103 liradan 216 liraya yükseleceğini bunun da talepleri arasında olduğunu vurguladı.

"Eş yardımı da arttırılmalı"

Öte yandan memurların kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış yapılması gerektiğini de söyleyen Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: "Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor, bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz. Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen iş yerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz. Emekliler bayram ikramiyesi bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 lira tutarında bayram ikramiyesi geçmeli."

Ek gösterge beklentisi sürüyor

3600 Ek Gösterge konusundaki vaadin yerine getirilmesini istediklerine de değinen Mustafa Çoban, "Bu vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyor, kamu işverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkanı sunuyoruz. Ek ödemelerde, özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz" şeklinde konuştu.