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Memur-Sen Öner’e emanet

Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğine Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner seçildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
Memur-Sen Öner’e emanet

Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğine Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner seçildi. Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinde Memur-Sen’e bağlı şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı yapılan toplantıda karar oy birliği ile alındı. Alınan karar sonrasında Memur-Sen İl Temsilcisi seçilen Mesut Öner tarafından bir önceki dönemde Memur-Sen İl Temsilciliğini başarı ile yürüten ve yeniden aday olmayan Mustafa Irgatoğlu’na plaket ve çiçek takdim edildi.


Memur Sen Manisa İl Temsilciliğine Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner oy birliğiyle seçildi.


Yeni dönemde tekrar aday olmayan ve Memur-Sen İl Temsilciliğini Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mesut Öner’e devreden Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarının şube başkanları ve il temsilcileri ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında yeni dönemde Memur-Sen İl Temsilciliğine Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanımız Mesut Öner’in seçilmesine oy birliğiyle karar verdik. Bayrağı Mesut Öner kardeşime gönül rahatlığı ile teslim ediyorum. Yeni süreçte Memur-Sen olarak hep beraber kendisinin yanında olacağız. Biz de Sağlık-Sen olarak Memur-Sen’in çalışmalarına katkı vermeye çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başarılar diliyorum.“ dedi.


Yaptığı çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı Mustafa Irgatoğlu’na ve teveccühleri dolayısıyla şube başkanları ve il temsilcilerine teşekkür eden Memur-Sen İl temsilcisi Mesut Öner, “Böylesine kıymetli bir emaneti bizlere teslim eden şube başkanlarıma ve il temsilcilerime teşekkür ediyorum. Sendikal zeminde Memur-Sen’in durduğu nokta çok büyük önem arz etmektedir. Görevde olduğumuz sürece bu duruştan en küçük bir taviz vermeden devam edeceğimizi tüm samimiyetimizle dile getiriyor. Gayretli çalışmalarından dolayı Mustafa Başkanıma teşekkür ediyorum. Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız. Toplu sözleşme hakkının mimarı Memur-Sen; kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üreten, beklentilerinin karşılanmasını sağlayan hükümler içeren, Demokratik ve sendikal hakların genişlemesine yön veren toplu sözleşmelerin de mimarı oldu, olmaya da devam edecek.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
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